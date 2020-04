In arrivo una settimana di pioggia e maltempo: in Capitanata, manna dal cielo per gli invasi e l'agricoltura

Pioggia e maltempo attesi in Capitanata, dove è previsto un repentino cambio delle temperature per la prossima settimana. Le precipitazioni, secondo le previsioni meteo, saranno continue almeno fino a giovedì 23, e potrebbero risultare una manna dal cielo, nel vero senso della parola, per gli invasi (quasi a secco) e per l'agricoltura del territorio.

