Ecco "Prendi un libro porta un libro", piccole installazioni di cultura per leggere ovunque, dal bar al panificio

Dal mese di ottobre si è fatta spazio a San Nicandro Garganico, l'iniziativa per la promozione e diffusione della lettura "Libreria Diffusa, Progetto Book Box". In circa una decina di punti quali attività commerciali, bar, barbieri, supermercati e negozi di diverso genere, sono state installate piccole nicchie o cassette di legno riciclate e decorate per ospitare libri ora a disposizione di chiunque desideri prenderne in prestito per leggerli. L'unica condizione alla gratuità del servizio è quella di riportare indietro quanto preso una volta terminato per poter avere sempre un ciclo che alimenti le piccole librerie.

“Prendi un libro porta un libro” ne sintetizza il messaggio. L'iniziativa è di Angela Cataluddi, musicista, artista e insegnante sannicandrese; persona sensibile e attenta ai molti temi di area umanistica, sociale e culturale, ha deciso di portare in veste di cittadina, un contributo alla diffusione della lettura nella nostra San Nicandro, anche grazie alla preziosa e nutrita partecipazione di molti concittadini che si sono resi disponibili donando molti libri di genere vario, alcuni salvati letteralmente dal macero grazie all'aiuto del nostro ecocentro.

I punti sono al momento sette ma continueranno a crescere: “Sentitevi liberi di prendere in prestito i libri che desiderate e se potete, donatene anche qualcuno dei vostri. Un libro che non vi piace più o che non avete mai sopportato, potrebbe essere la gioia di un'altra persona. Sono bene accetti anche fumetti e libri per bambini o ragazzi”, ha dichiarato la Cataluddi.