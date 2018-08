VIDEO | Capitanata di sangue, 16 braccianti morti. La ricetta del Premier Conte: "Lavoro e dignità"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

All’indomani del tragico incidente stradale in cui hanno perso la vita dodici braccianti agricoli africani e tre giorni dopo la tragedia “dei pomodori’ in cui sono decedute quattro persone, per il presidente del Consiglio dei Ministri i due incidenti stradali “non possono essere considerati fatti occasionali”, perché, ha spiegato “c’è qualcosa di più e sono qui per approfondire”

Si riparta dalla legge 199 del 2016, ma “dobbiamo capire perché quella legge non ha prodotto gli effetti sperati” spiega il premier di Volturara Appula. Due le strade indicate da Conte: quella che prevede l’incentivo agli imprenditori agricoli affinché siano, anch’essi incentivati “a rinunciare a un po' di lucro per favorire condizioni lavorative nel massimo del rispetto della dignità delle persone”

L’altra è la strada della prevenzione e della rete del lavoro agricolo di qualità: “I pugliesi hanno un grande cuore”