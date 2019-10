Potito è un gigante, coinvolge tutti e incassa la stretta di mano dello Stato: "Mi hanno ascoltato, sono contento"

"Non mi aspettavo niente di tutto questo, ero da solo, pensavo non interessasse a nessuno, invece vedo che mi hanno ascoltato. Per me è un grande piacere, sono molto emozionato. Lo rifarei perché i miei amici adesso mi stanno sostenendo e mi hanno detto: "Se fai un'altra protesta porta pure noi" le parole del giovanissimo studente ai microfoni di FoggiaToday.

Soddisfatto ed entusiasta anche il sottosegretario del ministero all'Istruzione, Peppe De Cristofaro, che questa mattina ha visitato la scuola della cittadina dei Cinque Reali Siti e stretto la mano a Potito: "Gesto straordinario possibile grazie a un bel contesto in cui Potito studia e vive. Potito è stato straordinario e ha fatto un gesto bellissimo"