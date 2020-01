La Regione omaggia Potito e la sua battaglia per l’ambiente: a lui il premio ‘Radici di Puglia’

La foto che lo immortalava nella sua battaglia solitaria per la difesa dell’ambiente ha fatto presto il giro dell’Italia. Potito Ruggiero è diventato un esempio per i suoi coetanei e non solo.

Il ragazzo di Stornarella ha oggi ricevuto dalle mani del presidente della Regione Michele Emiliano il premio ‘Radici di Puglia’, massimo riconoscimento conferito dalla Regione Puglia, “per la sua determinazione nella difesa dell’ambiente”.

“Questo premio per me è molto importante e quindi vorrei dedicarlo a tutti i ragazzi che con coraggio e partecipazione manifestano per il clima”, è stato il commento del piccolo Potito, riportato da Ansa.

“Potito ha ricevuto questo premio dalla Puglia intera, non solo dal Presidente, per la sua determinazione”, ha chiosato Emiliano.