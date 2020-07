"Urgono assunzioni". 200 unità di polizia locale in meno a Foggia: "Ne servono minimo 150 da impiegare per strada"

Stefano Berardino, segretario provinciale Uil fpl della polizia locale di Foggia e Gino Giorgione, segretario territoriale Uil fpl Puglia, ritengono siano necessarie nuove assunzioni al Comune di Foggia "che, a causa della grave carenza di personale, con molta fatica riesce a fornire i dovuti servizi ai cittadini".

Il corpo della polizia locale, "a causa dei numerosi pensionamenti tra ufficiali ed agenti, è sottorganico di 200 unità".

Berardino e Giorgione aggiungono: "La polizia locale ogni giorno è chiamata a svolgere servizi sempre più impegnativi e complessi anche di notte ed in supporto alle forze di polizia nazionali e la mancanza di personale anche negli uffici crea non poche difficoltà alla gestione ed alla copertura di tutti i servizi. L'impegno e la disponibilità da parte degli operatori in servizio unito alle notevoli capacità organizzative del comando riescono a garantire i servizi essenziali ma, spesso, le richieste che pervengono dalla città e dalle istituzioni mettono in affanno la struttura".

I due esponenti della Uil precisano: "Per una città come Foggia di 155mila abitanti la dotazione organica del Corpo dovrebbe contare 350 operatori a fronte dei 120 effettivi (molti dei quali presto andranno in pensione) tra ufficiali, sottufficiali ed agenti con età compresa, quasi interamente, tra i 50 ed i 60 anni".

E ancora, aggiungono, "certamente si sta dimostrando utile il processo di stabilizzazione dei lavoratori partime fortemente voluto dalla Uil e in corso da un paio di anni che dovrebbe vedere trasformati i contratti di lavoro a full time entro il 2020 ai 30 agenti ancora in attesa ma è di vitale importanza la assunzione di almeno 30 nuovi ufficiali per il coordinamento e controllo e di minimo 150 nuovi agenti da impiegare per strada. Ne guadagnerebbe la città sia in termini di sicurezza e legalità che di nuovi posti di lavoro".