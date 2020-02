Al Festival di Sanremo si degusta la pizza foggiana: cooking show di Raffaele de Meo e le sue 'pizze art'

La pizzeria 'Margherita e le altre' di Foggia va in scena per il 70° Festival di Sanremo. Il maestro pizzaiolo Raffaele de Meo sarà presente per il cooking show nell’area di Sanremo fino a domani, sabato 8 febbraio, assieme al critico enogastronomico Michele Cutro, con le 'pizze art'.

Si tratta della seconda esperienza del maestro Raffaele de Meo al Festival di Sanremo. Per l’occasione presenterà le sue specialità, sempre nel rispetto della tradizione, ma concedendosi qualche libertà di sperimentazione. "Sono felice di poter portare al Festival i sapori e le eccellenze della mia terra. La pizzeria Margherita e le altre sarà protagonista alla kermesse canora insieme al cavaliere Michele Cutro", ha spiegato il pizzaiolo foggiano in un recente intervista.