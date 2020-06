Apricena diventerà città ciclabile, ok al progetto da 800mila euro: è l'unico comune foggiano

Unico progetto della provincia di Foggia ammesso, in prima battuta, a finanziamento: è quello di Apricena che riguarda la realizzazione di una rete di piste ciclabili in tutta la città. "A testimonianza che i nostri progetti sono sempre tra i migliori".

Alla città del marmo e della pietra andrà un contributo a fondo perduto di 800mila euro assegnato dal bando regionale 2019 nell’ambito del Por Puglia Fesr Fse 2014-2020 per 'Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane'.

"Ancora una bella notizia per la nostra città, riqualificheremo diverse zone: "Un ringraziamento speciale ai nostri collaboratori tecnici per il lavoro svolto e per l'instancabile servizio e collaborazione che giornalmente ci donano. Continuiamo senza sosta a migliorare la nostra città e al tempo stesso apriamo decine di cantieri che danno occupazione a tanti nostri concittadini" aggiunge e conclude il sindaco Antonio Potenza con l'hashtag #apricenaesemprepiubella.

Con la graduatoria provvisoria si ammette a finanziamento, per un importo totale di 13.189.000,00 di euro, 15 progetti per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane. A ogni comune è destinato un contributo di massimo 800.000,00 euro, che diventano 1.500.000,00 euro per i progetti presentati in forma associata.

Beneficiari di questo primo finanziamento sono i comuni di Taranto, Molfetta-Giovinazzo (in forma associata), Castellana Grotte, Mola di Bari-Polignano a Mare-Conversano (in forma associata), Brindisi, Galatone, Casarano, Ruvo di Puglia, Lecce, Ginosa, Otranto, Alliste, Apricena, Bari, Palo del Colle.

Altri 10 interventi presentanti dai Comuni di Meledugno-Castri di Lecce-Caprarica di Lecce-Calimera (in forma associata), Carpino, Vico del Gargano, Cutrofiano, Leverano, Noicattaro, Pulsano, Faggiano, Triggiano-Capurso (in forma associata) e Faeto, sono stati ritenuti ammissibili ma verranno finanziati appena acquisita la disponibilità dei 9.399.998,04 euro necessari, per reperire i quali gli uffici sono già impegnati.