Pio e Amedeo piangono Nadia Toffa: "Grazie, perchè ci lasci tanto da pensare e da imparare"

"Noi la tua forza non ce l'abbiamo. E non c'è modo per farcela piacere questa cazzo di cosa qua". Così i comici foggiani Pio e Amedeo, cresciuti in casa 'Le Iene', ricordano Nadia Toffa. Seri più che mai e con il cuore affranto per aver perso una grande amica.

"Ci siamo conosciuti e dopo 5 minuti sembrava di conoscerci da sempre, ci facesti sentire subito a casa, tu di Brescia e noi di Foggia, a condividere tempo e risate, cercando di copiarti un po' quella forza e quella voglia spropositata di fare cose cucite sempre al tuo entusiasmo tutto a colori", scrivono. "Eri un fenomeno. Grazie Nadia. Grazie, perchè ci lasci tanto da pensare e da imparare. Sul lavoro eri una brava brava veramente, ma te ne vai con una certezza: chi ti ha conosciuto di persona non può non averti voluto bene. Mancherai tanto mentre tu, da qualche parte, starai già cercando di guardare il buono...".