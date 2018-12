Pio e Amedeo convocati da Carlo Freccero: il duo comico foggiano pronto al passaggio in Rai?

Pio e Amedeo contesi tra Mediaset e Rai. Dopo il successo di "Emigratis" e dello spettacolo 'Tutto fa Broadway', l'amato duo comico di Foggia è in pole per approdare ospite al 'Festival di Sanremo' e non solo: lo svela oggi ‘Today’, in un articolo a firma di Eva Elisabetta Zuccari (leggi qui). “I due – scrive il quotidiano online- sono stati avvistati oggi negli uffici del servizio pubblico, dove a convocarli è stato Carlo Freccero, intenzionato pare a coinvolgerli nel palinsesto della sua nuova Rai 2.



Per Pio e Amedeo si tratterebbe di un ritorno alle origini in “mamma Rai”, dove avvenne il loro debutto ('Stiamo tutti bene', 2010, condotto da Belen Rodriguez, e 'Base Luna', per la seconda rete nel 2012). Poi il passaggio a Italia 1 con il programma 'Le Iene'.