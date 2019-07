Pet therapy e interventi assistiti con gli animali, esperienze a confronto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Mettere a confronto le esperienze relative agli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). E’ questo l’obiettivo dell’associazione Amore per la vita attraverso la Pet Therapy, che ha organizzato un incontro coinvolgendo enti, istituzioni e realtà che operano nel settore. L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 luglio (ore 18:30) nella villa comunale di San Severo alla presenza, tra gli altri, del sindaco della città Francesco Miglio, del Direttore Generale ASL Foggia Vito Piazzolla, dell’Assessore Regionale Raffaele Piemontese e del Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Tra i temi al centro dell’incontro, ci sono innanzitutto le attività e le prospettive delle linee guida nazionali per gli IAA (interventi assistiti per gli animali). A seguire ci si confronterà sul nuovo ruolo del Pet, da compagno a terapeuta. Ma l’appuntamento di mercoledì rappresenta soprattutto un momento propizio per una analisi della situazione sul territorio. Assume pertanto, particolare rilevanza il focus su esperienze e risultati del progetto Pet Therapy dell’ASL di Foggia, che vedrà esperti e addetti ai lavori dibattere su quanto realizzato finora e quanto ancora da progettare e concretizzare. Saranno presenti diverse associazioni che operano nel settore della Pet therapy: la Asd Capitanata Equestre, l’Associazione Cinofila Ortanova ONLUS, l’Associazione Centauro e le Guardie Ambientali d’Italia, l’ENPA di San Severo,Coscienza animale San Severo, AVO e FIDAS. Al termine delle relazioni la serata si concluderà con la dimostrazione equestre eseguita magistralmente da Salvatore D'Addetta e la piccola Arianna, il falconiere Angelo Pagano e tante altre sorprese.

