Da Peschici a Tremiti in elicottero: così i turisti potranno osservare dall'alto le meraviglie del Gargano

“Aumentano i collegamenti alternativi a quelli marittimi con le Isole Tremiti, pur con le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Su richiesta di Alidaunia e del Comune di Peschici è stato autorizzato l’inserimento nel collegamento elicotteristico Foggia-Tremiti di un nuovo scalo oltre a quello di Vieste, già attivo da tempo, e cioè quello di Peschici".

Lo annuncia l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Giovanni Giannini che precisa: "Il servizio manterrà le medesime frequenze e intensificazioni estive, come da programma di esercizio annuale della società di trasporto aereo foggiana, senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia. La rete di elisuperfici pugliese è stata concepita proprio per raggiungere le aree di più difficile accesso e viabilità, tra cui le Isole Tremiti e il Gargano".

"Il collegamento in elicottero si propone come alternativa ai collegamenti marittimi per velocità e anche per interesse turistico e culturale, per la possibilità di apprezzare dall’alto le bellezze paesaggistiche del territorio interessato. E naturalmente non potrà che avere positive ricadute in termini economici in un momento storico in cui si stanno ponendo le basi per la ripresa.”