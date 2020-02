Una raccolta fondi per Rebecca, la ragazza di Peschici che ha sconfitto un cancro e ora sogna di studiare in Olanda

Da Peschici a Wageningen, nei Paesi Bassi "per fare la magistrale in Geomorfologia, ma ho bisogno di raccogliere un po' di fondi perché la mia famiglia da sola non riesce a realizzare il mio sogno".

È il sogno di Rebecca Losito, studentessa 23enne che vive nel comune garganico. La sua è una storia di sofferenza, ma anche di battaglie vinte, come quella contro un cancro al cervello, scoperto quando aveva soltanto 17 anni. Operazioni e terapie l'hanno segnata nel corpo e nello spirito, ma dopo qualche anno, Rebecca è tornata alla normalità. A ottobre conseguirà la laurea triennale in Geologia, e sogna di proseguire gli studi in Olanda, presso l'università di Wageningen.

Un obiettivo che però deve fare i conti con la realtà: perché il soggiorno nei Paesi Bassi prevede dei costi notevoli, che neppure l'eventuale vincita di una borsa di studio potrebbe coprire. Ecco perché Rebecca si affida alla generosità delle persone, e ha indetto una raccolta fondi su gofoundme. Servono poco meno di 12mila euro per proseguire gli studi e dare concretezza al suo sogno.

Per chi volesse donare attraverso un bonifico, c'è anche un Iban: IT86 G 05034 01795 000000046032.