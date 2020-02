Michel Draicchio fa tris: i suoi gelati tra i migliori d'Italia nella guida di Gambero Rosso

Ancora un prestigioso riconoscimento per Michel Draicchio, il gelatiere garganico titolare dell'eponima gelateria sita nel centro di Peschici, che anche quest'anno è stato inserito nella Guida alle Migliori Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso.

Si tratta di una mappa che da Nord a Sud dello Stivale che racconta di grandi conferme e costante crescita della qualità - grazie al lavoro tenace di professionisti sempre più attenti e formati - e si arricchisce quest'anno di interessanti novità.

La gelateria gourmet di Draicchio, che coniuga in maniera magistrale un grande rispetto per le tradizioni ed una continua voglia di innovazione e sperimentazione, ha ottenuto il giusto riconoscimento. Da Michel si possono trovare i gusti più classici per i palati tradizionalisti, ma l'esplosione di arte culinaria sta nel provare sapori del tutto inediti sotto forma di gelato gourmet: pancotto, caciocavallo podolico, lambascione, taralli col mosto cotto, "crustl" (tipici dolci natalizi) e tante altre meraviglie che descrivere è sempre restrittivo e che si possono comprendere solo assaggiandole.

Prima della riconferma nella guida del Gambero Rosso, Draicchio si era aggiudicato l'ambito premio di Golosaria, la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane a FieraMilanoCity