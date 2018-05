Peschici è bandiera blu. Il sindaco: "È uno dei mari più belli d'Italia"

Le spiagge di Peschici sono tra le più belle d'Italia. Nella località turistica del Gargano da ieri è tornata a sventolare la Bandiera Blu, riconoscimento attribuito anche a Rodi Garganico e per la prima volta nella storia a Zapponeta.

Peschici Bandiera Blu: il commento del sindaco

"Dopo anni di oscurantismo ambientale, e non solo, dopo un lavoro di squadra e di collaborazione, su Peschici finalmente ritorna a sventolare la Bandiera Blu. Sono state 368 le spiagge premiate per qualità, sostenibilità e servizi: Peschici è ancora una volta uno dei mari più belli d'Italia! Questo splendido risultato mi obbliga a ringraziare prima di tutto i cittadini peschiciani, gli operatori commerciali, gli operatori turistici, l'Ufficio Tecnico Comunale, gli amministratori, la società Ecogreen, che ha sostenuto l'idea della raccolta differenziata e quanti continueranno a lavorare per ottenere i migliori risultati ambientali"