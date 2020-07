Bosco Incoronata: arrivano le pattuglie antincendio a cavallo

Parco dell'Incoronata: nello spazio forestale a pochi chilometri da Foggia è stato istituito un nuovo importante servizio. I volontari della Protezione civile del Radio Club Marconi pattuglieranno a cavallo l'area verde, per segnalare i focolai di incendi e intervenire anche nelle zone più impervie e inaccessibili ai normali mezzi antincendio.

Non è la prima volta che si utilizzano pattuglie montate per la perlustrazione del Parco: già nel 2014, l’Amministrazione aveva siglato un’intesa con l’Iriip, la Polizia Locale di Foggia e il Santuario, organizzando le periodiche perlustrazioni a cavallo da parte di una coppia di agenti che prestavano anche servizio di rappresentanza in occasione delle principali cerimonie ospitate nella Chiesa del santuario, grazie ai cavalli di razza 'Murgese' messi a disposizione dall’Istituto di Incremento Ippico e ospitati gratuitamente in un maneggio locale.

"La prima ondata di caldo che stiamo vivendo riporta prepotentemente alla ribalta il problema degli incendi boschivi che puntualmente, in estate, colpiscono e devastano il patrimonio naturale del nostro territorio", ha dichiarato il consigliere comunale Alfonso Fiore, nonché delegato al Parco Regionale di Bosco Incoronata. "Questa nuova iniziativa - conclude Fiore - è uno degli strumenti che dobbiamo mettere in campo per proteggere i polmoni verdi disseminati sui Monti Dauni e nel Tavoliere, che sono solo povere vestigia delle rigogliose foreste di un tempo ma che devono essere difese per mantenere la biodiversità, garantire i processi di naturale trasformazione dell’anidride carbonica, mantenere in qualche misura l’equilibrio idrogeologico delle aree interessate e, non ultimo, tenere in vita una testimonianza storica vivente di una selva nel quale si svolsero vicende importanti per la storia di Foggia e della intera Capitanata".