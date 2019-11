La passerella per disabili che porta al mare: così tutti potranno raggiungere il litorale dell'Isola di Varano

Domenica 10 novembre, alla presenza del sindaco di Cagnano Varano Claudio Costanzucci Paolino, del presidente del Parco Nazionale del Gargano Pasquale Pazienza, del colonnello e comandante del reparto Biodiversità dei carabinieri della Foresta Umbra, Claudio Angeloro, si svolgerà l'inaugurazione della passerella per disabili sul litorale dell'isola di Varano.

“L’attenzione al tema della mobilità ed accessibilità deve essere una priorità per una società civile” spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Costanzucci. “A tale scopo è stata realizzata una passerella in legno e sentiero in ‘terre solide’ che permetteranno di raggiungere con facilità un tratto del litorale dell’Isola Varano, nel Comune di Cagnano Varano”.

Sul percorso sono state installate delle tabelle in Braille per facilitare l’accesso e la comprensione della zona a persone con deficit visivo