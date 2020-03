Il miracolo della vita dentro l'emergenza di Casa Sollievo. Mamma partorisce tre gemelline: "Giulia Pia, Sara Pia e Alessia Pia"

Nell'angosciante momento che il Coronavirus costringe tutti a vivere, ci sono anche le storie belle da raccontare. Come quella di Giulia Pia, Sara Pia e Alessia Pia, tre gemelline nate quattro giorni fa nel Punto Nascita di Casa Sollievo della Sofferenza.

Tre nuove vite che, tre cuori che battono forte e si nutrono dell'amore di mamma Maria e papà Michele, originari di Ripacandida, in provincia di Potenza.

Un mese fa - spiega una nota di Casa Sollievo della Sofferenza - quando era necessario procedere al ricovero in un Ospedale con Terapia Intensiva Neonatale, non c’era disponibilità di posti nella sua regione. E oggi, dopo un mese di ricovero a San Giovanni Rotondo, assistita nell’Unità di Ostetricia e Ginecologia, per mamma Maria è arrivato il tempo di tornare a casa. Prestissimo sarà nuovamente qui".

Le piccole, invece, dovranno restare ancora per qualche settimana nella terapia intensiva neonatale, nutrite con il latte della Banca del Latte Umano donato (dalle mamme donatrici) e accudite dal personale dell'Unità di Neonatologia: "Una bella storia d'amore che volevamo condividere, in questi giorni così difficili per tutto il Paese".

