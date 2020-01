VIDEO | La caccia alla pantera finisce dalla D'Urso: "E' un pericolo per tutti"

Le telecamere Mediaset di Pomeriggio 5 seguono la singolare vicenda relativa agli avvistamenti di una pantera in agro di San Severo, nel Foggiano. L'inviato del programma, seguito dalla conduttrice in studio, Barbara D'Urso, segue 'in diretta' televisiva la caccia al felino, che prevede l'utilizzo di droni e trappole sparse nel terreno | IL VIDEO