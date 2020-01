Sanseveresi scatenati, la pantera protagonista sui social e in tv: "Ieri era a Cuneo, minchia se viaggia sta pantera"

A guardare il tam-tam di commenti, foto e aggiornamenti sui social, la pantera sembra non preoccupare più di tanto i sanseveresi.

Anzi, da un po' di giorni i cittadini si stanno divertendo ad ironizzare sulla presenza dell'animale, associandolo a frasi, immagini, tradizioni, luoghi e personaggi del posto: "Andiamo a San Severo che ti faccio mangiare la zuppetta" oppure "Ogni mattina nella mia città un sanseverese si sveglia e sa che deve correre più veloce di una pantera".

Ed è così che la pantera fa bella mostra di sè davanti al Teatro Verdi, tra i fujenti della Festa del Soccorso, all'ingresso della città, tra i negozi del centro, finanche a 'C'è Posta per te', visibilmente scocciata dalla presenza del sindaco Miglio: "Maria chiudi la busta" .

Anche Davide Bianchi, a Propaganda Live su La 7 non ha perso l'occasione per leggere i commenti in diretta tv e sorriderci su: "Ieri era a Cuneo, minchia se viaggia sta pantera". Anche il video dell'avvistamento della pantera condiviso su Facebook da FoggiaToday finisce nelle grinfie di Zoro: "A me pare na tartaruga", "A me sembra una bici", "Potrebbe anche essere un umano che caca, da dove la certezza che sia una pantera?"