Dalla vendita delle 'squarcelle' dieci maschere 'total face': è il dono di un panificio agli Ospedali Riuniti

L'idea è partita producendo e mettendo in vendita il dolce tipico pasquale, la "squarcella". Prodotto e messo in commercio sia nel proprio punto vendita che in alcuni supermercati di Orta Nova. Con il ricavato delle vendite si è potuto acquistare 10 maschere "total face" e questa mattina uno dei titolari del panificio Turchiarella, assieme alla Misericordia di Orta Nova, ha potuto consegnare le dieci maschere nelle mani del dottor Domenico Lasorsa.

