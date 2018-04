VIDEO | Le panchine che non ti aspetti nella nuova piazza Lanza: la strana disposizione divide i foggiani

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Piazza Lanza prende forma e, con essa, le prime critiche alle scelte su alcuni aspetti della progettualità che sta interessando il centro di Foggia

Sta dividendo il web, ad esempio, la collocazione delle panchine sistemate sugli ampi marciapiedi che fiancheggjano la passeggiata: non frontali alla piazza ma perpendicolari. Una soluzione quantomeno diversa rispetto al concetto di piazza al quale si è abituati; diversa anche rispetto alla scelta operata a qualche metro di distanza, di fronte alla chiesa di Gesù e Maria. Ed è partita la caccia alla ratio dell'intervento. Diverso anche il materiale utilizzato rispetto al progetto originario: non grandi blocchi di pietra, bensì legno (meno durevole e più soggetto allo scorrere del tempo e alle intemperie). Tuttavia la nuova piazza non sembra dispiacere a tanti foggiani.