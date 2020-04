Dai quartieri di Napoli a Lucera, "Chi può metta, chi non può prenda". Il panaro solidale arriva anche in provincia di Foggia

Il panaro solidale arriva anche in provincia di Foggia. Stamattina, in via d'Auria a Lucera, Angela ha provato a lasciare un cesto davanti al cancello di casa con le parole di San Giuseppe Moscati: "Chi può metta, chi non può prenda". All'interno taralli, pasta, acqua, spazzolino e detergente. Dopo poche ore i cesti sono diventati due, pieni zeppi di generi alimentari. Lucera ha risposto subito presente alla mobilitazione spontanea per aiutare le famiglie in difficoltà durante l'emergenza Coronavirus.

Angela Sasso, una ragazza di 29 anni con un piccolo negozietto nel centro federiciano, ha importato l'iniziativa nata nel cuore di Napoli, che sta facendo il giro dell'Italia, soprattutto al Sud. L'ha spinta col passaparola, nutrendo la speranza che i lucerini potessero farla propria e portarla negli altri quartieri della città. "Tanti miei concittadini stanno portando generi di prima necessità, e poi salviettine, shampoo, di tutto. Io sto donando anche un po' di intimo". Non credeva ai suoi occhi quando ha visto che aveva funzionato e si commuove quando pensa a quello che sta passando chi non può permettersi più di mettere il piatto a tavola: "Per fortuna il Signore mi fa stare bene e spero soltanto che chi ne ha bisogno possa ritirare queste cosine, perché a me piange il cuore se c'è gente che non mangia e nel mio piccolo vorrei aiutarla".