Da un’idea di tre giovani foggiani nasce “Paf Music”, la prima ludoteca musicale di Capitanata

PAF Music, è il nome del progetto di 3 giovani professionisti del territorio foggiano, vincitori del bando regionale Pin 2019: Giusi Altieri, Cristina Pandolfo, Paolo Monaco. L'idea di una Ludoteca Musicale nasce dal bisogno di realizzare qualcosa di concreto per il territorio, pensando a quella fascia d'età che è il futuro della nostra società.

Un'importante novità per il territorio di Capitanata, dove si ha la necessità di far crescere i bambini immersi nell'arte, soprattutto con la musica che è lo strumento di comunicazione più importante per educare alla vita.

Si è pensato a un contenitore di idee che realizzi un'offerta formativa sempre aggiornata, dinamica e all'avanguardia per l'Infanzia 1-10 anni, nella quale la musica ha il ruolo principale per l'educazione e formazione dei piccoli protagonisti.

I corsi musicali sono in collaborazione con l'Istituto di Ricerca sulla Pedagogia e Didattica Musicale “Primary Link” di Foggia. Infatti sono stati adottati i metodi Primary Link e Paf Music è la sede ufficiale nella quale si svolgono anche laboratori di ricerca sulla didattica musicale per l'Infanzia.

Numerosi i servizi: Propedeutica Musicale 1-3 anni, Propedeutica Musicale e Strumentale 3-6 anni, Corsi collettivi di strumento 6-10 anni, Workshop e Corsi di Formazione con professionisti dell’Infanzia, Partnership con una rete di strutture convenzionate, doposcuola 6-10, Attività Ludico-Creative 3-10 anni, Feste di Compleanno ed eventi musicali.

L'inaugurazione è prevista Sabato 16 Novembre alle ore 18:00, dove ci saranno spettacoli per bambini, musica dal vivo, in omaggio un meraviglioso gadget e un gran buffet a cura del forno Frasca.

Info 380 1377298 - 393 5476673 PAFMusic, Via di San Giuliano 2, Foggia.