Padre Franco Moscone è il nuovo vescovo della diocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo

Sarà padre Franco Moscone il successore di sua eccellenza mons. Michele Castoro, amatissimo arcivescovo salito in cielo lo scorso maggio. L'annuncio è stato dato questa mattina, nella cattedrale di Manfredonia, dall’amministratore apostolico mons. Luigi Renna.

Docente di filosofia, preside del Collegio “Emiliani” di Nervi e Preposito generale della Congregazione dei Padri Somaschi, padre Franco - così ha chiesto i essere chiamato il nuovo vescovo - ha inviato alla nostra diocesi una bellissima lettera "in cui confessa di non essere mai venuto nella nostra terra, ma ogni terra è patria", spiega il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi. "A padre Franco, a nome mio e dell'intera città di Manfredonia, rivolgo il più caloroso augurio, sicuro che sapremo accoglierlo calorosamente nella sua nuova patria e nei nostri cuori per diventare presto una famiglia".

"Saluto mons. Franco Moscone, nuovo arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Papa Francesco ha voluto dal Piemonte indicare un nuovo pastore per la diocesi che abbraccia gran parte del territorio garganico. Una guida vicina ai fedeli, padre, come egli stesso ha tenuto a precisare nella sua lettera di presentazione alla comunità diocesana, prima ancora che presule e amministratore", spiega Napoleone Cera, presidente del Gruppo Popolari in Regione.

"Una nomina che pare essere una continuazione della pastorale avviata dal suo predecessore, mons. Michele Castoro, che ha saputo tracciare una strada inconfondibile e perpetua nel governo della comunità diocesana. Sono sicuro che mons. Moscone saprà essere uomo del dialogo e del confronto fraterno e sereno per il progresso della comunità garganica, che ha tanta necessità di ritrovare voci e guide sicure in un cammino reso incerto dalle tante difficoltà, soprattutto per le nuove generazioni".