Donare un libro per i più sfortunati: nasce la raccolta per "uscire con la fantasia"

#ioescoconlafantasia. Donare un libro a chi non può permetterselo. È l'idea di Maria Giovanna Ciletti e Vanna Gaeta, in collaborazione con l'associazione Misericordia di Orta Nova: l'iniziativa nasce dalla voglia di mettere in condizione chiunque, a maggior ragione in questo periodo in cui si passa tutto il giorno in casa, di poter leggere un libro e godere dei benefici che la lettura comporta.

Chi vuole può portare e lasciare un libro nel contenitore all'esterno dellassociazione Misericordia e chi ne ha necessità può andare e richiederne uno, in base alla tipologia che più gli interessa. Il tutto in modo completamente gratuito.