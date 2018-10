L'Ordine dei Commercialisti premia i 30 anni di carriera degli iscritti: "Esempio per le nuove generazioni"

A seguito della cerimonia già svoltasi lo scorso 28 Giugno, altri iscritti “storici” hanno ricevuto una medaglia che rende onore agli oltre 30 anni di carriera della professione di Commercialista o Esperto Contabile. Il Presidente dell’Ordine di Foggia, professor Mario Cardillo, ha consegnato assieme ad alcuni Consiglieri le medaglie riservate agli iscritti durante una cerimonia svoltasi il 9 Ottobre, presso la sede dell’ODCEC di Foggia.

Un’occasione che, come ha sottolineato lo stesso Presidente Cardillo, “rende onore a chi esercita con passione questa professione da tanti anni ma, soprattutto, un bel momento per ritrovarsi e condividere le numerose iniziative che l’Ordine ha in programma.” Molte sono infatti le attività che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia ha svolto negli ultimi anni ed ha in cantiere, rivolgendo sempre più attenzione agli iscritti e a chi vuole svolgere questa professione. Partendo dalla riduzione della quota annuale, passando per i prestigiosi corsi formativi sino alle convenzioni che permettono la formazione in ogni Comune, l’ODCEC si sta distinguendo nella tutela di tutti i professionisti. I giovani e gli iscritti in difficoltà sono supportati tramite protocolli d’intesa stipulati dall’Ordine stesso e dall’attività dell’Associazione di Promozione Sociale Commercialisti ed Esperti Contabili, già molto attiva sul territorio.

"Nonostante i numerosi cambiamenti che la professione ha subito nel corso degli anni, i commercialisti ed esperti contabili ad oggi ancora presenti sul nostro territorio non hanno smesso di esercitare con coraggio e passione". dichiara Cardillo, che ha rivolto loro un plauso particolare, ponendoli come "grande esempio per le nuove generazioni".