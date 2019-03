A Foggia c'è chi rilancia l'offerta shock di Trenitalia (una caramella). "Ne offriamo 10 e uno sconto per lo spettacolo"

Ha fatto scalpore ma ha strappato più di un sorriso, o ancora meglio una incredula risata, l'offerta di Trenitalia che in occasione della Festa della Donna dell'8 marzo, darà una caramella gelèe Caffarel al limone in omaggio alle clienti che viaggeranno in Exucutive o acquisteranno un Menù Easy Gourmet oppure usufruiranno del servizio bar o del ristorante (salvo esaurimento scorte).

La Piccola Compagnia Impertinente "a seguito dell'imbattibile promozione offerta da Trenitalia" ha pensato di rilanciare l'offerta: "Solo a chi prenota per la data dell'8 marzo di Terra di rosa offriamo 10 caramelle! (e uno sconto per il biglietto per "Attentato al Piccolo Principe", in scena il 22 marzo al Teatro Umberto Giordano Official). Crepi l'avarizia"