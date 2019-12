Natale in famiglia per Gianpiero Saglimbene. La moglie: "Esistono persone dal cuore nobile, che fanno girare il mondo nel verso giusto"

Natale in famiglia per Gianpiero Saglimbene, il militare di San Severo colpito da una rara forma di sarcoma e volato negli States, grazie ad una raccolta fondi social, per combattere la malattia.

"Vogliamo augurare a voi e alle persone che amate un Natale pieno di gioia e amore", scrivono Gianpiero e la moglie Barbara. "E pensare che pochi mesi fa, noi non stavamo neanche ad immaginare di arrivare fino ad oggi, invece ci troviamo a scattare splendide foto, un compleanno e un Natale, che non sarebbero mai arrivati, ma grazie al Signore, alle vostre preghiere e al vostro sostegno, tutto questo è stato possibile. In questo periodo duro della vita di tutti, esistono ancora persone dal cuore nobile, che fanno girare il mondo nel verso giusto e riaccendono la speranza a chi ne ha bisogno. Un abbraccio a tutti di cuore".