Benvenuti a Lucera, la casa del Natale: Piazza Duomo mozzafiato, street band e l'imperdibile 'Casa di Babbo Natale'

Una spettacolare piazza Duomo e la casa di Babbo Natale, attrazione per adulti e piccini, accolgono dal 7 dicembre i turisti che si affacciano a Lucera, richiamati, anche in questo dicembre 2019, da un Natale speciale, ideato dal sindaco Antonio Tutolo. Nonostante le difficoltà economiche e grazie al contributo dei privati, il centro federiciano per il terzo anno consecutivo si conferma realtà natalizia per eccellenza. "L'obiettivo - dichiara il sindaco - è fare di Lucera la casa del Natale". La città si fregia quest'anno anche dell'albero all'uncinetto relizzato dalle donne lucerine nell'ambito dell'iniziativa "Un filo che unisce", partita da Trivento (CB).