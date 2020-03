"Ascolta America ascolta... Tutolo". Naomi Campbell pubblica lo sfogo del sindaco di Lucera: "Adoro gli italiani"

"Ascolta America ascolta". La top model e attivista Naomi Campbell pubblica sul suo profilo Instagram la "compilation" degli appelli dei sindaci italiani che stanno facendo il giro del mondo e c'è anche il sindaco di Lucera Antonio Tutolo. Ha citato le parole di Rula Jebreal che aveva pubblicato diverse ore prima lo stesso video: "Adoro gli italiani - aveva scritto la giornalista e scrittrice israeliana - Il loro spirito, la creatività, l'umanità, il loro coraggio, la resilienza, la passione e la compassione". Poi riporta le parole dell'autore del video: "Questa è la raccolta aggiornata dei sindaci italiani che perdono il lume della ragione con le persone che violano la quarantena. 'L'ho fermato e gli ho detto: Guarda, questo non è un film. Non sei Will Smith in Io sono Leggenda. Vai a casa'. E, sì, i sottotitoli sono esatti". Naomi Campbell ha quasi nove milioni di follower. Sotto il suo post una pioggia di commenti dei Vip.

Il video mix con i sindaci di Bari, Antonio Decaro, Cateno De Luca di Messina, Massimiliano Presciutti di Gualdo Tadino, Giuseppe Falcomatà di Reggio Calabria, Gianfilippo Bancheri di Delia e l'immancabile Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, è stato montato da un utente di Twitter protectheflames, da Londra, che ha aggiunto anche i sottotitoli. I 66mila retweet e 151mila like hanno sopreso anche lui e adesso scrive nella sua bio: "Forse il mio destino era rendere internazionale Vincenzo De Luca". Il New York Times lo ha rimbalzato tramite la sua newsletter. Gli sfoghi in lucerino del sindaco del foggiano, tradotti in inglese, sono stati pubblicati anche sul quotidiano britannico The Guardian dalla corrispondente da Roma Angela Giuffrida.

Increduli i fan nostrani (il gruppo nato sui social ha superato i 10mila membri). "Anche Naomi si è fatta capace", scrivono, "È diventato più famoso di Conte e Mattarella messi insieme".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni FoggiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di FoggiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery