Le bombolette di Jorit 'colorano' il Rione Candelaro: nasce il grande murale dedicato a don Bosco

Nascerà sulle parole di un aforismo di don Bosco (“Se vuoi farti buono, pratica queste tre cose e tutto andrà bene: allegria, studio, pietà. È questo il grande programma praticando il quale potrai vivere felice!”) il nuovo murale che caratterizzerà il quartiere Candelaro, alla periferia di Foggia.

Dopo la 'linguaccia' di Oliviero Toscani, saranno le bombolette di Jorit - artista di Street Art apprezzato in tutto il mondo per i suoi imponenti graffiti dal profondo realismo e dai forti messaggi sociali - a colorare il quartiere. L'opera, commissionata dalla direzione generale della Congregazione Salesiana, raffigurerà il volto di San Giovanni Bosco. Il prossimo 7 dicembre, in Viale Candelaro (dai salesiani di Foggia), tutta la cittadinanza è invitata per girare le ultime scene della Strenna del Rettor Maggiore ai piedi del grande murales di don Bosco. Sarà l'occasioneper ammirare per primi l’opera di Jorit.