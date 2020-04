Coronavirus, Foggia è la provincia con più morti e contagi (in percentuale): "Qui il virus è entrato prima"

"Foggia è stata la provincia in cui il virus è entrato per primo. E così come in Italia vediamo più casi nelle regioni dove l'epidemia è iniziata prima, anche nel nostro piccolo, di una singola regione, vediamo più casi laddove il virus è entrato più precocemente".

Lo ha detto l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della task force della Regione Puglia per l'emergenza Coronavirus, nel corso della videoconferenza stampa sulla seconda fase del Piano Ospedaliero Coronavirus della Regione Puglia con il Governatore Michele Emiliano e il direttore del dipartimento Politiche per la Salute Vito Montanaro.

Il responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche conferma che ci sia una spiegazione scientifica all'elevato numero dei contagiati e deceduti i provincia di Foggia. In provincia di Foggia si registrano 49 decessi su un totale in Puglia di 110, il 44,5%.