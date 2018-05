In centinaia protestano contro la chiusura di Monte Saraceno: "E' una vergogna. Riaprite la galleria"

Sit in di protesta da questa mattina presso la galleria di Monte Saraceno. Un centinaio tra cittadini e rappresentanti politici, delle istituzioni e imprenditori turistici si sono raccolti lì per manifestare l'assoluta contrarietà alle disposizioni dell'Anas che prevedono, per il mese di giugno, l'apertura del varco montuoso solo di domenica.

"Nell'ultimo tavolo del marzo scorso ci avevano garantito che i lavori sarebbero stati sospesi tutta l'estate, settembre compreso. Oggi scopriamo, invece, che non solo luglio ed agosto l'apertura sarà attiva dalle 7.00 alle 19.30, ma che a giugno ci sarà consentito usufruirne solo di domenica e a settembre sarà completamente chiusa. Una follia" tuona il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

La richiesta è di adeguare il cronoprogramma ai ritmi della stagione turistica, fondamentale per l'economia garganica. "Vergognoso" dichiara in un video su fb la consigliera regionale Rosa Barone, presente con una pattuglia pentastellata. "Farò una interrogazione regionale. Abbiamo interessato anche i livelli parlamentari". Il sit in continua in queste ore.