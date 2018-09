Puliamo il Mondo a Monte Sant'Angelo: volontari in azioni lungo i sentieri di arrivo al Santuario

Legambiente FestambienteSud organizza a Monte Sant'Angelo una giornata di volontariato ambientale, appuntamento locale di Puliamo il Mondo, la campagna di Legambiente che coinvolge in Italia centinaia di migliaia di cittadini che si attivano per rendere più pulite le proprie città. Il 21 settembre i volontari a Monte Sant'Angelo ripuliranno le zone circostanti e i sentieri di arrivo al Santuario UNESCO di San Michele Arcangelo, in vista del 29 settembre, giorno dei festeggiamenti che prevede un importante afflusso di pellegrini.

La giornata è inclusa nel progetto di volontariato aziendale di Puliamo il Mondo che coinvolge molte realtà imprenditoriali italiane e che a Monte Sant'Angelo prevede la partecipazione, assieme ai cittadini volenterosi, anche di un nutrito numero di dipendenti della Heineken Italia.

Appunntamento a Monte Sant'Angelo in via Carlo D'Angiò (alle spalle del santuario di San Michele) alle ore 9.30 di venerdì 21 settembre.