Ascoli Satriano affida l'estate del Coronavirus a Michele Placido: "L'epidemia raccontata con i classici della tragedia greca"

"Ascoli Satriano non si ferma. Io e Michele Placido stiamo programmando eventi culturali per quest'estate in epoca di Coronavirus".

Così il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, che precisa: "I temi saranno archeologia, storia e teatro nella città dei Grifoni. I drammi dell'epidemia raccontati con i classici della tragedia greca. Nella location del nostro Castello Ducale ovvero del Parco archeologio dei Dauni, verrà rappresentata la peste di Sofocle nella tragedia 'Edipo re' - continua - Temi attualissimi che verranno interpretati dal nostro Michele insieme con gli attori delle due compagnie teatrali ascolane". Previsto anche un premio per quanti hanno contribuito a contenere la diffusione del Covid-19 in città.