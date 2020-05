Emiliano ricorda Nico, l'operatore del 118 morto per essersi contagiato: "Avrei voluto abbracciarlo per trovare la forza di andare avanti"

"Adesso avrei voluto abbracciarlo per trovare la forza di andare avanti". Il pensiero del governatore della Puglia, Michele Emiliano, è per Nicola Ciccomascolo, per sua moglie e i suoi figli: "un nostro operatore del 118 di Foggia morto per essersi contagiato il 2 marzo all’inizio dell’epidemia nel corso di un intervento apparentemente non-covid", spiega.

"Mi guardo e mi sento invecchiato di dieci anni, con la schiena dolorante nonostante le punture di cortisone, dopo aver passato mesi seduto davanti al monitor delle videoconferenze più importanti, a computer portatili, con telefoni sempre accesi, ipad e le infinite vostre telefonate che interrompevano le parole del Presidente del Consiglio, dei Ministri, dei presidenti delle altre regioni d’Italia, dei dirigenti della nostra sanità e della protezione civile con i quali abbiamo condiviso il terrore e la speranza, la rabbia e la volontà di vincere", racconta.

"Istituzioni e cittadini hanno affrontato il terrore dei primi giorni e poi la responsabilità delle scelte immediate, continue, che non ammettevano errori o ritardi. Con gli uomini e le donne della sanità regionale schierati con elmi e spade sempre insufficienti, abbiamo fronteggiato un nemico subdolo che ti contagiava attraverso il viso di un amico, di tua madre o di tuo figlio. Adesso si torna alla battaglia di sempre, quella di vivere, con un ostacolo in più, il pericolo che i superstiti delle armate nemiche colpiscano quelli più distratti, ottimisti o imprudenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo passato questo inferno insieme, rimanendo svegli la notte a pensare cosa sarebbe successo se i 35mila rientrati dal nord tra fine febbraio e fine marzo avessero trasformato la Puglia in 200 focolai come Codogno. Tornare alla normalità è impossibile, fingere che non sia accaduto inutile.

Abbiamo imparato a resistere combattendo insieme, senza dare spazio all’individualismo. Abbiamo imparato a non rispondere ai provocatori. A salutare con tristezza e dignità coloro che abbiamo perso per sempre", conclude.