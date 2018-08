VIDEO | L'impronta di Salvini su Foggia: "Provincia più complicata, via i ghetti e lotta a mafia e caporalato"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dalla contestazione all'acclamazione: tre anni dopo Matteo Salvini torna a Foggia da Ministro, detta la linea delle politiche del Governo in materia di sicurezza e contrasto alle mafie e al caporalato, indica i tempi, lascia il segno, abbraccia i suoi, scatta selfie e saluta con la promessa di ritornare presto e più spesso in Capitanata: "Questa è la provincia più complicata della Puglia, comincia un percorso che mi rivedrà e ci rivedrà a frequentarci parecchio nei prossimi messi"

Poco social e molto istituzionale, prima di sottoporsi alle domande della stampa, il Ministro ha incontrato una delegazione della cooperativa 'Africa Di Vittorio' e poi si è intrattenuto per circa un'ora con il Prefetto e i vertici delle forze dell'ordine: "L'obiettivo è comune". Sia con i migranti che con la squadra Stato: sgomberare i ghetti, mettere gli agricoltori nelle condizioni di poter garantire una giusta paga ai braccianti agricoli, aumentare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e contrastare il fenomeno del caporalato"

Questi i punti sul quale il vicepremier si è concentrato maggiormente: "La lotta alla mafia, allo schiavismo e allo sfruttamento del lavoro nero e dell'immigrazione clandestina è una priorità mia, di questo Governo, e useremo tutte le armi legalmente permesse per mettere in condizioni di non nuocere e di non lavorare questi delinquenti, vanno aggrediti i patrimoni dei mafiosi, lavoreremo anche sull'evasione fiscale e contributiva, c'è una legge sul caporalato che deve essere migliorata e aggiornata"

Salvini ha poi assicurato che "laa Questura di Foggia salirà di importanza e quindi di organico" e sottolineato: "Cercheremo di aumentare l'organico della Procura di Foggia che delle forze dell'ordine". L'obiettivo di Salvini è lo smantellamento dei ghetti, sul quale "ci stiamo lavorando già da tempo con Emiliano"