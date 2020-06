La Puglia apre a matrimoni e discoteche all'aperto. Emiliano: "Non saranno piene, ballare a distanza e con cautela"

Un Michele Emiliano canterino quello andato in onda ieri pomeriggio a Domenica In sulle note di Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori. Un collegamento frizzante cominciato con un siparietto sui nonni Masci di Maria Venier, di Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti. E su quelli di Emiliano: "Forse tu non sai che anche i mieri erano di Gioia del Colle, chissà che non siamo parenti. Mio nonno si chiamava Lattarulo. Praticamente se scopro che siamo parenti ho già vinto le elezioni" la battuta del governatore della Regione Puglia.

Nel corso della trasmissione, il presidente ha ricordato il momento più difficile dell'emergenza sanitaria, "quando non riuscivo a dare i dpi ai medici nelle sale di rianimazione e non sapevo come fare". E ha fatto sapere che la Puglia, al pari della Sardegna, ha il mare più pulito quest'anno "grazie a degli investimenti fortissimi che abbiamo fatto sulla depurazione delle acque".

Emiliano ha confermato che a breve (il 15 giugno), "con le dovute distanze, e solo all'aperto, come nelle altre regioni italiane, apriremo anche i locali chiamiamoli da ballo, discoteche. Non si potranno riempire come una volta, bisogna ballare con molte cautele e a distanza", E che si possono fare i matrimoni.

Sull'arrivo degli stranieri, ha riferito che ci sono già 50 voli che Ryanair sta preparando per gli aeroporti di Bari e di Brindisi un po' da tutte le città del mondo. "Questo ci conforta. La Puglia è fatta per distanziare le persone, non solo sulle coste ma anche nelle masserie. Venite in Puglia" l'appello.