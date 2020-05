A Candela il sindaco regala mascherine colorate (e riutilizzabili) ai bambini: "Meritano di uscire in sicurezza"

"Dal 4 maggio inizia la Fase 2 e anche i più piccoli avranno bisogno di dispositivi di protezione". Per questo motivo Nicola Gatta, sindaco di Candela, regalerà a tutti i bambini una mascherina colorata riutilizzabile che sarà consegnata dai volontari della Protezione Civile a partire da lunedì 4 maggio. "L’ho voluto fare per ringraziarli, perché in questa emergenza sanitaria hanno dimostrato di essere degli “eroi”, restando a casa per oltre due mesi e ora meritano di uscire in massima sicurezza"

