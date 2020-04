Vieste, scatta la gara di solidarietà per Marta: serve cibo a una casa per la cagnolina abbandonata con un tumore

Scatta la gara di solidarietà per Marta, cagnolina abbandonata con un tumore al polmone. A lanciare l'appello è la Lega nazionale per la difesa del cane di Vieste: "Si cerca disperatamente casa (anche stallo con spese di cibo, medicine e veterinario a carico del Comune) per Marta, cagnolina trovata abbandonata con un tumore", spiegano i volontari.

"Ora è in gabbia al canile sanitario di Vieste ma per la sua patologia occorre una casa. Marta è autonoma e per lei l'ideale sarebbe una casa con giardino senza scale. Marta non ha molto da vivere perché il tumore si è infiltrato nel polmone. Chiunque la prenderà sarà costantemente assistito dai volontari della Lndc Vieste. Ora serve regalare a Marta, per quello che le resta, l'affetto di una famiglia e una vita normale. Per info: whatsapp al 347.1836700"