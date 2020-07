L’Inner Wheel Foggia ha una nuova presidente: è Marianna Iannantuoni Ciuffreda

Mariana Iannantuoni Ciuffreda è la nuova Presidente dell’Inner Wheel Foggia. Le ha passato il collare Irene Bonassisa Campanella che ha guidato il Club negli ultimi due anni.

Il tradizionale scambio è avvenuto a Corte Corona martedì 30 giugno in una allegra serata conviviale, pur nel rispetto delle norme previste dall’emergenza sanitaria. Presenti alla cerimonia Luigi Miranda, Presidente Rotary Club Foggia, Antonella Riccardo Presidente uscente del R.C. Capitanata e Aurora La Torre, Presidente Rotaract oltre ad un numeroso gruppo di socie con i rispettivi coniugi.

Durante la serata la Presidente uscente ha riassunto con un video gli eventi più significativi e i momenti più belli dei suoi due anni di Presidenza e ha ringraziato il suo Consiglio Direttivo per la collaborazione. Le ha fatto eco la neopresidente Iannantuoni, che, ha ringraziato Irene Bonassisa per lo splendido lavoro svolto e ha illustrato alcune idee di service per l’anno 2020-2021 e che saranno principalmente a favore degli anziani che vivono in residenze loro dedicate e alle donne vittime di violenza.

È infatti una finalità prioritaria nei progetti della Presidente Iannantuoni per il nuovo anno dell’Inner Wheel Foggia portare un po' di gioia agli anziani che hanno tanto sofferto nel lungo lockdown e incidere in maniera significativa nell’educazione dei cittadini ad un maggior rispetto nei confronti di chi, tanto forte, è anche tanto fragile, le donne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Iannantuoni ha poi presentato il suo Consiglio Direttivo per l’anno 2020-2021: Gabriella Marciello Maruotti (Vice Presidente), Clara Menichella (Segretaria), Silvana Carrozzino di Jorio (Tesoriere) e Rosaria D’Elia, Maria Grazia Fattibene, Antonella Fattibene, Amelia Marsico e Monica Palazzo, Cecilia Frezza Gentile (Consigliere), Lara Beomonte Zobel (Addetta ai Servizi Internazionali) e Antonella Masucci (Addetta Stampa). Un brindisi finale con il Consiglio Direttivo e l’auspicio di realizzare quanto programmato ha dato il via al nuovo anno innerino.