Il mare su un balcone ai tempi del Coronavirus. Elvira e Francesca: "Momento difficile, speriamo di strappare un sorriso"

Francesca ed Elvira, una ragazza di Foggia e l'amica di Barletta insieme su un balcone a Bari, in ciabatte e costume. Circostanze da Coronavirus, che uniscono città divise ma solo dalla fede calcistica provando a strappare un sorriso in un momento delicato.

Scrivono a Inchiostro di Puglia, la pagina facebook dei pugliesi nel mondo. "Siamo una foggiana e una barlettana, che vivono a Bari per lavoro. In mancanza del mare abbiamo provveduto "all'uso nostro", perché noi pugliesi il mare lo abbiamo dentro. Sperando che presto potremo rivederlo sul serio, vogliamo nel frattempo strappare un sorriso in questo momento di difficoltà per tutti noi italiani. #andràtuttobene 💪Francesca ed Elvira"