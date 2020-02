Sbandieratori e musici, si rinnova il Consiglio direttivo: Marcello Calabrese confermato presidente

Marcello Calabrese confermato presidente dell’associazione Sbandieratori e Musici Città di Lucera. Si sono tenute domenica scorsa le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del sodalizio. Sono stati chiamati a eleggere il nuovo direttivo gli oltre 80 soci e ha espresso il proprio voto il 95% degli aventi diritto.

Calabrese, dunque, continuerà a guidare il Gruppo sbandieratori e musici di cui è anche fondatore per altri tre anni. Alla vicepresidenza è stato eletto Francesco Loconte, che dalla segreteria passa ad un ruolo più formale. Un nuovo elemento entra nel direttivo con Noemi Colecchia alla tesoreria. La segreteria sarà seguita anch’essa da una neoeletta e si tratta di Rosy Iannelli.

Riconfermato anche Davide Mainieri che si occuperà dei tesseramenti e del settore sbandieratori. Ad occuparsi del settore chiarine sarà Giusy Foschino, che completa la quota rosa delle neoelette.

Un’altra riconferma è Luigi Ritucci, responsabile, come nel passato triennio, del guardaroba storico e atletico del gruppo. “Siamo felici – spiegano dall’Associazione - che giovani soci si siano fatti avanti per intraprendere questa nuova esperienza. È positivo vedere che oltre ad una buona quota rosa (esattamente 3/7 del nuovo consiglio direttivo) ci sia anche un’iniezione di nuova linfa, dopo un periodo indimenticabile determinato da successi sportivi, come la vittoria del Campionato nel 2018 e importanti collaborazioni nel mondo dello spettacolo come quella con Battiti Live nel 2019.

Nuove energie e idee nuove saranno gli ingredienti fondamentali di questo nuovo triennio che è partito già molto bene dato il successo del Open Day che ha visto entrare a far parte del gruppo 11 nuovi atleti”.