Mare Monstrum, sagome a forma di mani che chiedono aiuto davanti al 'Giordano': è l'attacco d'arte di Sinuhe

Una serie di sagome nere a forma di mani affiorano dal selciato. Si tratta di una installazione-performace che è apparsa oggi nel pomeriggio davanti al teatro Umberto Giordano a Foggia. Un intervento d’arte urbana ancora una volta firmato dall’artista Sinuhe da Foggia.

'Mare Monstrum- ad ogni naufrago un angolo di mare' il titolo dell’intervento: "La mia non vuole essere una provocazione, né una denuncia - dice l’artista - ma semplicemente un invito a riflettere. Tante le parole spese in questi tempi. Parole ora cariche di mieloso pietismo ora di feroce discriminazione. Parole quasi sempre spacciate ipocritamente. Pseudo-ideologiche. Divisive, di quà i buoni, di là i cattivi. Intanto mani chiedono aiuto. Si aggrappano ad una possibilità di salvezza. Non tutti ce la fanno. E non solo di naufraghi che vengono da lontano si tratta".