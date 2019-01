La Befana a Manfredonia è targata 5stelle: al via la raccolta di giochi e libri da destinare ai bambini meno fortunati

In occasione dell’Epifania, il Movimento 5 Stelle di Manfredonia organizza l’evento “Giocattoli e Libri in MoVimento”

A partire dal 2 gennaio - tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 18 alle 20 - chi ha dei giocattoli o libri che non utilizza più e volesse donarli a bimbi bisognosi, può recarsi presso la sede del Movimento 5 Stelle Manfredonia (corso Roma, 230) e consegnarli. Naturalmente si raccomanda che i giocattoli ed i libri siano in buono stato di conservazione, in modo che possano essere utilizzati al meglio e in completa sicurezza.

Domenica 6 gennaio, a partire dalle ore 10 – presso l’ingresso della Villa Comunale (vialetto del Castello) – verrà allestito un gazebo per la distribuzione dei giocattoli e libri, nel frattempo raccolti, ai bimbi accompagnati da almeno un adulto.

I giocattoli e i libri che resteranno al termine dell’iniziativa saranno devoluti ai reparti di pediatria degli ospedali o a case famiglia.

Con “Giocattoli e Libri in Movimento” le festività, troppo spesso sinonimo di consumo in eccesso, assumono un significato di sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista umano.

Qualora vi fosse l’esigenza di donazioni di giocattoli o libri al di fuori dell’orario di apertura della sede del Movimento 5 Stelle Manfredonia, si prega di telefonare al 320-6320063 per accordi diversi.