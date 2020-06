A Foggia madre e figlio si laureano insieme. L'incredibile traguardo di Gabriele e Giuseppina: "Una grande emozione"

I pensieri che viaggiano a ritroso ripercorrendo le varie tappe che hanno preceduto quell’atteso momento, intere giornate passate sui libri, grossi sacrifici che trovano la giusta ricompensa nel giorno in cui si discute la tesi dinanzi alla commissione.

Il giorno della laurea è così per tutti quelli che l’hanno vissuta. Per Gabriele Rosiello, però, ha avuto un sapore ancora più speciale, e non perché avvenuto in tempi di pandemia. Al suo fianco, infatti, c’era mamma Giuseppina, non solo nelle vesti di supporter, ma in quelle di collega. Sì, perché mamma e figlio oggi si sono laureati insieme. L’uno accanto all’altra, gomito a gomito, due pc accesi, le rispettive tesi discusse online in successione prima dell’agognata proclamazione.

Entrambi si sono laureati alla facoltà di Economia, mamma Giuseppina in Marketing management (laure magistrale), Gabriele in Economia aziendale. Nel giro di cinque minuti, due corone d’alloro si sono posate sulle loro teste a suggellare una giornata indimenticabile. “Un’emozione senza precedenti. Dopo l’esperienza del lockdown questo evento rappresenta l’inizio di una nuova vita”, racconta Gabriele. Un traguardo raggiunto non senza difficoltà: "Il periodo del lockdown è stato difficile anche per noi, ma lo abbiamo affrontato sostenendoci l'un l'altra e realizzando il nostro sogno", spiega mamma Giuseppina. E adesso, spazio ai festeggiamenti. Complimenti.