Il maltempo fa danni sulle strade della provincia, Monteleone: “Si intervenga subito sulle sp 12 e 13”

“Abbiamo richiesto alla Provincia di Foggia di intervenire in tempi rapidi affinché si provveda al ripristino delle sedi stradali provinciali le cui condizioni di transitabilità e sicurezza sono ulteriormente peggiorate a cause dei fenomeni temporaleschi delle ultime ore”.

E’ quanto afferma il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone, che ha inviato una specifica richiesta all’Ente di Palazzo Dogana. “In particolare, a causa delle forti piogge delle scorse ore, sono divenute ulteriormente impraticabili e pericolose le strade provinciali 12 e 13 nei tratti a partire rispettivamente dal centro abitato per Lucera e per Foggia – spiega il primo cittadino che prosegue – Sono anni ormai che su queste strade non si interviene neppure con opere di sola manutenzione e ripristino del manto stradale né risulta, ad oggi, un programma operativo avviato sul territorio. L’assenza di opere di regimentazione delle acque piovane ha aggravato lo stato di percorribilità delle strade e le gravi condizioni che si sono determinate compromettono il normale transito veicolare e la sicurezza di persone e mezzi d’opera, a danno anche delle attività produttive e dell’economia generale torremaggiorese”.

Monteleone conclude: “Auspichiamo una soluzione rapida del problema che proseguiamo a monitorare con costanza ad ulteriore rafforzamento di un impegno che questa Amministrazione comunale sta portando avanti da tempo, appellandoci al senso di collaborazione istituzionale che dovrebbe guidare la programmazione delle attività nell’interesse della collettività”.