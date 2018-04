VIDEO | È scontro sulla festa patronale di Foggia. Il comitato: "La Curia non può dirci nulla"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Non si è fatta attendere la risposta del ‘Comitato Feste Patronali’ alla nota della Curia Arcivescovile Foggia-Bovino, che giorni fa aveva comunicato ai cittadini l’inesistenza di un comitato riconosciuto dall’autorità ecclesiastica e precisato che non era stato consentito alcun intervento di natura economica attraverso soggetti e associazioni. Ai microfoni di FoggiaToday Antonio Bianco spiega la natura e gli obiettivi del comitato, sottolineando come i fondi raccolti servono per organizzare manifestazioni laiche e civili esterne alla festa patronale che si tiene a Foggia il 15 di agosto.

La questua accompagnata dall’hashtag #festamadonna #agosto018 da parte del comitato presso i commercianti di Foggia, è partita il 6 aprile scorso, e si è conclusa, almeno per ora, il 23 aprile dello stesso mese. Il giorno successivo, così come riportato sulla pagina facebook dell’associazione ci sarebbe stato un incontro presso l’assessorato alla Cultura di via Gramsci “per dettagli della Festività Patronale della Madonna dei Sette Veli di Agosto 2018”. Bianco ha precisato e concluso: “Non abbiamo intenzione di cambiare nome, la Curia fin quando non usiamo l’immagine della Madonna dei Sette Veli non può dirci nulla”