Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo: Mons. Luigi Renna nominato Amministratore apostolico

Con decreto della Congregazione per i Vescovi, datato 8 maggio, papa Francesco ha nominato il vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano Sua Ecc, Mons. Luigi Renna, Amministratore apostolico della Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

Come si legge nella bolla di nomina, il provvedimento arriva dopo la morte di Mons. Michele Castoro, ragion per cui "il Sommo Pontefice Francesco, per Divina Provvidenza Pastore dei Pastori, nomina e costituisce Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, l'Ecc.mo Mons. Renna, dalla data odierna e fino a che l'Arcivescovo da eleggere prenda possesso canonico, e gli attribuisce i doveri, le facoltà e gli oneri che competono ai Vescovi Diocesani, a norma di legge, tenendo conto tuttavia di ciò che è contenuto nel n. 244 del Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi 'Apostolorum Successores'".